Президент настаивает на усилении СБУ контрразведывательной работы по всей стране

13:56, 24 марта 2018
Политика
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Президент настаивает на усилении СБУ контрразведывательной работы по всей стране / фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, которые проходят на полигоне спецподразделения СБУ «Альфа» в Киевской области.

По словам президента, закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок принятия мер по обеспечению безопасности, отпору и сдерживанию российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной работе службы - на контрразведке.

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«На контрразведке, усилив её не только в районе линии соприкосновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, такое усиление необходимо сейчас, когда «мы видим: чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу».

«Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце - это наша древняя столица - красавец Киев», - отметил Порошенко.

Вместе с тем президент отметил, что изменения, связанные с переформатированием антитеррористической операции, не означает уменьшения роли СБУ.

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Теги: #СБУ#реинтеграция Донбасса#украинская разведка#Петро Порошенко