Президент настаивает на усилении СБУ контрразведывательной работы по всей стране

По словам Петра Порошенко, агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к Киеву.

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на усилении Службой безопасности контрразведывательной работы по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, которые проходят на полигоне спецподразделения СБУ «Альфа» в Киевской области.

По словам президента, закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок принятия мер по обеспечению безопасности, отпору и сдерживанию российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной работе службы - на контрразведке.

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«На контрразведке, усилив её не только в районе линии соприкосновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, такое усиление необходимо сейчас, когда «мы видим: чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу».

«Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце - это наша древняя столица - красавец Киев», - отметил Порошенко.

Вместе с тем президент отметил, что изменения, связанные с переформатированием антитеррористической операции, не означает уменьшения роли СБУ.