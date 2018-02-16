"Зло живет в Кремле": гибридная агрессия РФ превратилась в полноценную всемирную "гибридную войну" - Порошенко

Президент Украины подчеркнул, что в этой войне уже участвуют много разных áкторов, которые, возможно, даже не осознают свою разрушительную роль.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российская «гибридная агрессия» превратилась в полноценную всемирную «гибридную войну».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на панельной дискуссии «Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более действенное?» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сегодня нам ничего не остается, как признать, что гибридная война, которую развязала Россия, постепенно превращается в полноценную всемирную гибридную войну, - сказал глава государства.

По мнению Порошенко, эта война ведется на разных уровнях, на разных «полях сражений».

Читайте такжеФейковые новости являются частью гибридной войны РФ против всего свободного мира – Порошенко в ДавосеПрезидент Украины подчеркнул, что в этой войне уже участвуют много разных áкторов, которые, возможно, даже не осознают свою разрушительную роль.

Однако, по его убеждению, «то зло, которое стоит за этой войной, одно и то же и оно живет в Кремле».

«Давайте признаем, что мы не восприняли серьезно, когда в 2007 году в Мюнхене российский президент объявил свою войну цивилизованному миру. Российская агрессия против Украины в 2014 году стала самым серьезным и циничным нападением на демократические ценности и международный порядок, основанный на правилах. Она была хорошо спланирована заранее. И когда этот план начал реализовываться, было задействовано много агентов», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Россия много лет поддерживала маргинальные ультраправые и ультралевые партии.

«Возьмите армии троллей и пропагандистов, которые проникают в наши дома, которые не признают границ, не имеют моральных принципов и правил. Возьмите фейковые новости, которые искажают реальность и дезориентируют наши общества. Возьмите кибератаки, направленные на критическую инфраструктуру или даже избирательные кампании, подрывают свободу выбора наших граждан. Возьмите волны миграции, прежде всего, в страны ЕС, которые были предназначены для дестабилизации его изнутри», - отметил глава государства.

Как подчеркнул Порошенко, эта деятельность сопровождается массовой милитаризацией России, что подтверждается ее готовностью использовать любые имеющиеся военные инструменты, в том числе ядерное оружие.