Партия регионов прогнозирует холод, безработицу и высокие цены

Партия регионов обвиняет власти в возникновении энергетического кризиса.

Об этом идет речь в заявлению партии, опубликованном на ее официальном сайте.

“Следствием неспособности оранжевой власти руководить страной, следствием конфликтов, несогласованности действий оранжевой верхушки стал энергетический кризис, к которому Украина приблизилась вплотную и который болезненно ударит по всем гражданам Украины”, говорится в заявлении.

Партия регионов считает, что из-за существенного сокращения поставок газа из России, произошедшим, по ее мнению, по причине непрофессионализма нынешнего правительства, “будут останавливаться предприятия, придет холод в дома людей. Опять вырастут безработица и цены”.

Также она отмечает, что уже страдает и международный авторитет Украины, которую и Европа, и Россия отнесли к категории ненадежных партнеров. “Таким образом, за чрезмерные амбиции и авантюризм оранжевой власти в полной мере заплатит и государство, и народ”, – считают в Партии регионов.

Партия регионов требует, чтобы «оранжевая власть, которая оказалась не в состоянии руководить государством, в полной мере ответила за свои провалы, за то, что она бросила страну в водоворот нового кризиса, в водоворот нестабильности и болезненных проблем, которые нанесут непоправимый вред всей экономике Украины и уровню жизни каждого гражданина».