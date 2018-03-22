Под Радой заметили "микроавтобусы для Савченко" (фото)

Депутаты только начали рассмотрение представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, а микроавтобусы во дворе Рады уже стоят.

Верховная Рада начала рассмотрение представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Для этого депутаты даже отменили перерыв с 12.00 до 12.30, поскольку Генпрокуратура попросила для доклада больше времени. А тем временем во внутреннем дворе парламента Савченко уже ждут бусики. Фотоснимки автомобилей разместила на своей странице в соцсети депутат Виктория Войцицкая.

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