Под Радой заметили "микроавтобусы для Савченко" (фото)
12:36, 22 марта 2018Политика
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Депутаты только начали рассмотрение представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, а микроавтобусы во дворе Рады уже стоят.
Во дворе Рады стоят два микроавтобуса \ Victoria Voytsitska
Верховная Рада начала рассмотрение представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Для этого депутаты даже отменили перерыв с 12.00 до 12.30, поскольку Генпрокуратура попросила для доклада больше времени.
А тем временем во внутреннем дворе парламента Савченко уже ждут бусики. Фотоснимки автомобилей разместила на своей странице в соцсети депутат Виктория Войцицкая.
Автомобили стоят подальше от людских глаз \ Victoria Voytsitska
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