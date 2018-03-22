Савченко будет баллотироваться на пост президента Украины

"Я буду и мы увидим, что с этого выйдет. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", - заявила Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом сообщает Newsone. "Я сказал в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы –ред.) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет своим словам. Я буду и мы увидим, что с этого выйдет. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", - заявила Савченко, отвечая на вопрос Куликова.

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Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из состава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.