Савченко будет баллотироваться на пост президента Украины

09:46, 22 марта 2018
Политика
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Савченко хочет вернуть себе место в комитете ВР по нацбезопасности / фото УНИАН

Об этом сообщает Newsone. "Я сказал в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы –ред.) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет своим словам. Я буду и мы увидим, что с этого выйдет. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", - заявила Савченко, отвечая на вопрос Куликова.

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Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из состава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Теги: #выборы#Надежда Савченко#президент Украины