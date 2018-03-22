Рубан планировал покушение на Порошенко с помощью крупнокалиберной винтовки "Топаз" - Луценко

Генпрокурор пообещал предоставить множество видео во время доклада по Савченко сегодня в Раде. В частности, обсуждение планов свержения власти Рубаном и Савченко в воинской части в Хмельницком.

Руководитель центра обмена пленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировал покушение на президента с помощью крупнокалиберной винтовки "Топаз".

Об этом заявил на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривает представление ГПУ на Надежду Савченко, генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "Страна.ua".

По его словам, в декабре Надежда Савченко и Владимир Рубан испытали оружие на полигоне. На Петра Порошенко Рубан предлагал напасть с помощью крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая производится в так называемой "ДНР" и пробивает броню, сообщает издание.

Читайте такжеСавченко зверталася до офіцерів ЗСУ з проханням підготовки терактів - Луценко (відео)Глава ГПУ заявил, что за передвижениями Рубана и Савченко на неподконтрольной территории следили по их телефонам. При этом было зафиксировано присутствие Савченко в первой поездке за оружием в ноябре 2017 года.

Генпрокурор пообещал предоставить множество видео во время доклада по Савченко сегодня в Раде. В частности, обсуждение планов свержения власти Рубаном и Савченко в воинской части в Хмельницком.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.