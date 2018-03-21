Самоубийство героя АТО Волошина: Ярош призвал Савченко не оправдываться

"Собаки лают, а караван идет", - Ярош поддержал Савченко в ситуации с расследованием обстоятельств смерти Волошина.

Экс-лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош выразил поддержку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, который оказался под давлением из-за обстоятельства самоубийства героя АТО, и. о. директора международного аэропорта Николаева Владислава Волошина.

"Собаки лают, а караван идет... [...] Не оправдывайся. Просто делай то, что обязан", - написал Ярош в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаеве активисты требовали отставки председателя ОГА Савченко из-за самоубийства Волошина.

Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в тот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По свидетельствам родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Вместе с тем, в полиции не исключили переквалификации или дополнительной квалификации дела.

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписку неизвестного с Волошиным, в которой погибший рассказывает о конфликте с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинациях» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление об увольнении, но Савченко продлил контракт.

Следователи рассматривают пять версий по делу о гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за отношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины; несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.