Савченко дала брифинг в Раде (полное видео)

Народный депутат прокомментировала обвинения, выдвинутые правоохранителями.

Нардеп Надежда Савченко дала брифинг в Верховной Раде. Трансляцию вел телеканал "News One".

Во время брифинга в Верховной Раде Надежда Савченко заявила, что ее трижды предупреждали о приказе из Администрации президента Украины ее убить.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации, от Администрации президента, от Тарана (экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов), вскоре после чего он погиб", - подчеркнула Савченко.

По ее словам, во второй раз она получила предупреждение от внешней разведки. "Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (заместитель главы Администрации президента, а до этого был начальником Главного управления разведки Министерства обороны - УНИАН), чтобы это остановить", - сказала Савченко.

"В третий раз меня предупредили, что так же я стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу", - добавила она. По словам Савченко, после этого она "поняла, что четвертый раз могут не предупредить".

Также Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории Донбасса.

По ее словам, впервые она посетила оккупированную территорию с тем, чтобы, в частности, "увидеть пленных и выявить их".

А во второй раз, сообщила депутат, "для того чтобы предупредить их об их освобождении и что освобождены будут не все".

"Я прекрасно понимала, как будет затягиваться ситуация и почему она политически выгодна в первую очередь Порошенко, в том числе. Как политически выгодно разыгрывать бонусы опять-таки военнопленных. Поэтому мне надо было предупредить ребят для того, чтобы потом они не накладывали на себя руки, чтобы потом у них не было депрессии", - пояснила Савченко.

По ее словам, они должны были понять, что если "при первом освобождении не попали на украинскую территорию, то в другие разы они будут обязательно освобождены".