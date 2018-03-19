Яценюк: лучший способ разговаривать с Кремлем - быть сильными, если Запад объединенный и преданный цели - Путин отступит

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина до сих пор ежедневно теряет человеческие жизни - жизни тех, кто защищает суверенитет и независимость государства, несмотря на то, что Россия подписала Минские договоренности.

Лучший способ разговаривать с Кремлем - быть сильными: «Это единственный язык, который понимает Россия», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву 16 марта.

«Считаю, что это очевидно для всех в мире, что Россия борется против Запада. Россия борется против ЕС. Россия борется против Польши и Украины. И персонально президент Путин – на вершине этого айсберга. Айсберга постсоветского, но до сих пор коммунистического толка, диктатуры России», - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина до сих пор ежедневно теряет человеческие жизни - жизни тех, кто защищает суверенитет и независимость государства: «Несмотря на то, что Россия подписала Минские договоренности, цель которых – прекращение конфликта дипломатическими средствами, ничего не происходит. Кроме того, что нет широкомасштабной атаки, что является хорошей новостью».

«Плохая новость в том, что, по моему убеждению, Россия до сих пор хочет, чтобы этот конфликт стал замороженным. Она хочет держать свою руку на горле Украины», - добавил он.

«Убежден, что главная цель Путина – получить контроль над Украиной, странами Балтии, разрушить ЕС, фактически разрушить Западный мир», - сказал Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что Россия понимает только язык силы»: «Если Запад слаб, такие люди, как Путин, – сильные. Если Запад объединенный и преданный цели – тот отступит».

Отвечая на вопрос ведущего, Арсений Яценюк отметил: «Я хотел бы, чтобы Запад был гораздо более объединенным, гораздо сильнее. Гораздо четче – не только в соответствующих заявлениях, но и в мощных действиях».