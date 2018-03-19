«Народный фронт» требует принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента

13:10, 19 марта 2018
Политика
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«Народный фронт» требует принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента / фото nfront.org.ua

Об этом на Согласительном совете сообщил руководитель фракции, один из авторов постановления Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что выборы, которые вчера прошли в Крыму, нелегитимны как и их результат.

«Так называемые выборы были явной насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека. Эти так сказать выборы объявила нелегитимная Дума, которая в 2016 году избиралась на временно оккупированной территории Украины. Этого якобы президента так же выбирали в оккупированном Крыму. Следовательно, только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом РФ», - сказал Максим Бурбак.

«Верховная Рада должна принять соответствующее постановление, в котором мы дадим надлежащую политическую и правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента. Проект постановления №8153 уже зарегистрирован депутатами фракции «Народный фронт», - подчеркнул он и добавил, что постановление необходимо принять уже на этой неделе.

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Максим Бурбак также подчеркнул, что фракция поддерживает идею относительно выхода Украины из СНГ.

«Здесь можно сказать только одно: наконец-то. Очень хотелось бы, чтобы эти разговоры не закончились только красивыми заявлениями и пиаром. Хотим видеть немедленно проекты соответствующих решений. Достаточно говорильни, а больше действий», - сказал он.

Максим Бурбак также от имени фракции выразил благодарность Нацгвардии и Нацполіції по обеспечению общественного порядка и недопущения провокаций возле дипломатических представительств России в Украине.

«Как известно, министр Арсен Аваков заранее вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и сообщил ему о невозможности организации голосования в их консульствах на территории Украины. Абсолютно правильное решение, поскольку эти так называемые выборы грубо нарушают законы Украины и международное право», - добавил он.

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Теги: #Народный фронт#выборы президента РФ#незаконные выборы в Крыму