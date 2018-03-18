Активисты завершили митинг возле посольства РФ в Киеве зажжением файеров (фото)

Под стенами российского диппредставительства находились около 25 участников акции протеста против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Активисты, митинговавшие у посольства Российской Федерации в Киеве и требовавшие не проводить выборы президента РФ в оккупированном Крыму, завершили акцию протеста зажжением файеров.

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Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 19.00, когда в России закрылись избирательные участки, на митинге возле посольства РФ находилось около 25 активистов.

В то же время, файеры в руках держали 18 активистов. Когда участники собрания жгли файеры, правоохранители им не мешали это делать.

Затем организаторы митинга заявили, чтобы активисты начинали собирать палатку и флаги.

Тем временем правоохранители продолжают следить за порядком и не убирают металлические рамки, которыми они перекрыли проезжую часть Воздухофлотского проспекта и все подходы к российскому посольству.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле консульства РФ, на пересечении улиц Добровольческих батальонов и Старонаводницкой, около 60 активистов провели акцию «Народное прекращение дипломатических отношений с агрессором».