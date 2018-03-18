Бросали яйца и жгли файеры: в Киеве у консульства РФ устроили "Народное прекращение дипотношений с агрессором" (фоторепортаж, видео)

Активисты пытались забросать здание консульства яйцами.

В Киеве возле консульства РФ, на пересечении улиц Добровольческих батальонов и Старонаводницкой, около 60 активистов провели акцию «Народное прекращение дипломатических отношений с агрессором».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимали участие ОУН, Черный комитет, Конгресс участников помаранчевой революции и Комитет освобождения политзаключенных.

Непосредственно к самому консульству через установленные на пересечении улиц Добровольческих батальонов и Старонаводницкой металлические рамки активистов не пропускали правоохранители.

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Как сказал во время митинга лидер ОУН Николай Кохановский, «активисты требуют разрыва отношений Украины с Россией. Наша цель - объявить для власти, что мы требуем полностью разрыва дипломатических отношений с Москвой во время войны. Потому что это просто какое-то надругательство над национальным достоинством, когда украинская кровь уже реками льется, а по сути у нас нерасторгнутые дипломатические отношения, у нас ведется торговля, которую мы пытаемся блокировать ...», - сказал Кохановский.

При этом он заявил, что дипломатические отношения могут быть возобновлены только тогда, когда Украина вернет оккупированные земли Крыма и Донбасса.

Кроме того, он заявил, что Россия должна вернуть Украине Кубань, а также часть Воронежской области.

Кроме того, на акции активисты скандировали такие лозунги, как «Путинской России смерть, смерть, смерть» и др. В то же время отдельные активисты иногда бросали в сторону консульства яйца, однако из-за того, что здание консульства достаточно далеко от металлических рамок, яйца попадали в здание, где размещается частный офис.

Кроме того, некоторые активисты жгли файеры. Некоторые - держали портреты погибших на Донбассе украинских воинов.

Видео: РБК-Украина