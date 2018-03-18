В аннексированном Крыму на «выборах» открыли дополнительные участки для рабочих
Для российских строителей, задействованных на строительстве моста через Керченский пролив и нового терминала аэропорта Симферополя, подконтрольный Кремлю «Избирком Крыма» открыл дополнительные участки.
Рабочие в основном являются людьми с разных регионов России, пишет Громадське.
Участки расположены в строительных городках, где живут рабочие, и даже были открыты на час раньше, чем все другие участки.
Ранее представители оккупационной власти неоднократно подчеркивали, что Крым «должен продемонстрировать Москве высокую явку», а крымчане жаловались на то, что от них через руководство предприятий требуют идти с семьями на незаконные выборы и в качестве отчета делать селфи на участке.
Читайте такжеЖители Крыма рано или поздно будут участвовать в выборах президента Украины - Порошенко
Как сообщалось, в Крыму от сотрудников так называемых «государственных органов Республики» в нескольких городах требуют делать фотоотчеты голосования на незаконных выборах президента РФ.
Представители российского движения по вопросам защиты прав избирателей «Голос» смогут получать информацию о процессе голосования за президента РФ в Крыму только в виде статистики.
Как сообщалось, сегодня, в день годовщины аннексии Крыма, в России проходят выборы президента.
14 марта Путин посетил аннексирован Крым и собственно строительную площадку так называемого «Крымского моста», сооружение которого началось в феврале 2016 года.