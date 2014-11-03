Опубликованы фото и подробности ликвидации опасного боевика в Харькове

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

По его словам, эта группа была одной из самых опасных - на ее счету четыре диверсии на железной дороге в сентябре-октябре.

Они специализировались на уничтожении нашей экономической инфраструктуры. Цистерны подрывались магнитными минами и зажигательными зарядами, чтобы вызвать пожар в целом эшелоне.

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"Контрразведка смогла вычислить диверсантов. Трех агентов взяли в один день, но главного террориста взять на месте не удалось. Но "бабушка приехала" - захваченные агенты очень быстро развязали языки - и поступила о маршруте его передвижения и приметах их командира. Боевик шел на очередной теракт, у него при себе была мина, и было неизвестно, где он ее взорвет. Поэтому получив информацию от контрразведки, руководство харьковского СБУ подняло по тревоге все подразделения, и направило их в район поиска", - пишет Бутусов.

"Оперативник "политического" управления "Т" был направлен на один из маршрутов возможного передвижения террориста - на улицу Ньютона. Украинский офицер, который остановил подозрительного человека был, вопреки первоначальным сообщениям, без бронежилета - он был на другом задании, и просто не успел получить снаряжение. Риск был огромный. Как только сотрудник СБУ остановил террориста, ситуация развивалась молниеносно - опытный агент сразу понял угрозу", - пишет журналист.

По информации Бутусова, оперативник не полез за оружием, он разжал пальцы, и бросился в сторону.

"На асфальт упала граната РГД-5! Оружие было у агента в руке, он шел с гранатой, понимая угрозу задержания! Офицер мгновенно бросился на землю, и мгновенно открыл огонь по террористу, российский диверсант также открыл огонь - пистолет с глушителем, который находится на вооружении российских спецподразделений, у него висел на шее, и он успел его выхватить. Выстрелы раздались одновременно со взрывом гранаты. Сотрудник СБУ получил множественные осколочные ранения, серьезно пострадали ноги. Российский агент получил пулю в лоб. Украинский офицер сейчас находится в безопасности, его жизни ничего не угрожает. За мужество и героизм он представлен к государственной награде", - пишет Бутусов.