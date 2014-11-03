В Киеве задержали группу диверсантов с арсеналом оружия, все - бывшие милиционеры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ

Как напомнили в ведомстве, шестерых диверсантов задержали 2 ноября в центре столицы. В состав диверсионной группы входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. Все они были уволены из органов МВД за действия, дискредитирующие сотрудников. Некоторые из них в свое время проходили службу в расформированном за мародерство батальоне «Шахтер», говорится в сообщении.

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Все правонарушители задержаны до совершения преступления, которое они планировали, отметили вСБУ.

Кроме того, добавили в пресс-центре, по имеющейся информации, среди других преступных планов, задержанные должны были выполнить ряд частных заказов рейдерского характера.

CБУ совместно с МВД проводит безотлагательные следственные действия.