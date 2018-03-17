В МИД назвали кощунством обвинения РФ из-за закрытия российских дипучреждений 18 марта

Спикер МИД Украины Марьяна Беца напомнила РФ, что незаконными являются проведение нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе и захват заложников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали кощунством обвинения в адрес нашего государства в нарушении международного права из-за решения о закрытии доступа гражданам РФ в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах 18 марта.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.

«Кощунство. Незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников».

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Как сообщал УНИАН, выборы президента РФ запланированы на 18 марта - годовщину аннексии Крыма, день незаконного подписания в Москве договора о присоединении Крыма и Севастополя к России.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипучреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах президента, доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.

В свою очередь в МИД РФ выразили возмущение отказом Украины предоставлять доступ россиянам в посольство и консульства для голосования на выборах президента России. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что такое решение противоречит Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях и международным правозащитным нормам.