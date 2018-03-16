Российский МИД отреагировал на отказ Украины проводить выборы президента в российских дипучреждениях

Там назвали действия Украины "беспрецедентными", которые не вызывают ничего кроме возмущения.

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило возмущение отказом Украины проводить выборы президента России в российских дипломатических учреждениях на украинской территории.

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"Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны", - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском МИДе отметили, что у них складывается впечатление, что "пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся в Украине. Там считают "лицемерием" ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений.

При этом заявляется, что Россия не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на своей территории граждан Украины.

В российском МИДе считают, что это открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так неблагополучных двусторонних отношениях. "Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", - заявили в МИД РФ.