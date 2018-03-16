События недели: версия читателей УНИАН – Савченко с "кошмаром на улице Грушевского", дипломатическая пощечина для России и мельчающая гривна

Главным событием уходящей недели для нашего читателя, несомненно, стал боевикс элементами фильма ужасов, в котором главную роль сыграла (или должна была сыграть) так называемая Надежда «хана Раде» Савченко. Точнее, не боевик, а его проекция, сценарий.

Представьте себе картину: Рада, пленарный день, но в зале вроде бы пусто. Но только на первый взгляд. И «пусто» не из-за того, что депутаты решили прогулять – нет, они сегодня утром на работу как раз-таки пришли, при чем почти все–в этот день в Раду с визитом ведь должен прибыть президент и Кабмин в полном составе. Но в зале – почти зловещая тишина. И вообще что-то не так. Через разрушенный стеклянный купол в зал свободно заходит сырой весенний ветер, на полу – кучи битого стекла, а на стенах и полу местами –следыкрови и взрывовгранат и минометных мин. Зловещую тишину изредка перебивают тихие стоны, и громкие автоматные выстрелы: это потому, что между рядами разгромленного сессионного зала ходит, представьте себе, Надежда Савченко с «калашниковым» наперевес, добивая выживших после артудара по зданию ВР.

Представили? Я тоже подумал, что подобный сюрреализм абсолютно невозможен в реальной жизни. Но, по мнению наших правоохранителей, подобное все же возможным и более того – реально планируемым.

История началась еще на прошлой неделе с задержания весьма непубличного и малоизвестного для рядовых украинцев Владимира Рубана. Он был переговорщиком по пленным и часто катался туда-сюда по линии разграничения – привычное для него дело. Однако его задержали с арсеналом оружия, спрятанным в мебели в кузове грузовика. В суде ему предъявили – ни много ни мало – планирование масштабных терактов в центре Киева, а также подготовкупокушения на первых лиц страны. Для этого якобы и нужно было оружие. Еще тогда СБУ и разные спикеры от правоохранителей начали хором намекать, что арсенал «сепарского» оружия в грузовике у Рубана – это не простой «контрабас», и что все серьезно, и скоро все всё узнают. Позже Парубий, не вдаваясь в детали, в Раде заявил, что на парламент готовилась серьезная атака – безопасность хромает, а купол над ними – слабое место и цель для… гранатометов. Мозаика начала потихоньку складываться, когда в этой истории начало упоминаться имя Надежды Савченко.

СБУ её вызвала на допрос – как свидетеля по делу ее, между прочим, горячо любимого товарища Рубана. Но, почему-то именно в эти дни Савченко припекло выехать в Страсбург - то ли на сессию ПАСЕ, то ли на сессию Европарламента. Хотя, какая разница, и правда. А кто-то сказал, что она вообще в России. Но от допроса не отказалась и через фейсбук пообещала на него явиться.

Вечером 14 марта она все-таки прилетела, а утром, как и обещала, пошла на допрос. Около дверей СБУ она перед журналистами похвалила Рубана, поругала власть, потом огорошила заявлением, что готова взять этого «хорошего человека» на поруки. Потом совсем разошлась и ни с того ни с сего заявила, что видела, как Парубий в 2014 году заводил снайперов в гостиницу «Украина». Позже, правда, исправилась – мол, оговорилась и имела в виду Пашинского. И всем стало понятно, куда она клонит. Также Герой Украины Надежда отчеканила, что нынешняя власть в 2014 устроила «госпереворот» при поддержке Запада, и тут, наверное, где-то в Ростове не выдержал и тихо заплакал Янукович вместе со своим адвокатом... После сей пламенной речи Савченко скрылась за дверью СБУ.

В это время в Раде генпрокурор Луценко с трибуны парламента решил дать «ответочку» и достал, наконец, козыри. Здесь приведу цитату, так как ни добавить, ни исправить – читайте сами: «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил генпрокурор. Прямая цитата. Вот такой вот кошмар на улице Грушевского.

Луценко заявил, что Савченко нужно задержать, а для начала – исключить из состава Комитета нацбезопасности и обороны, у членов которого, кстати, есть доступ к гостайне. Из комитета Савченко оперативно исключили, но с задержанием, понятное дело, не все так быстро – история на момент написания статьи еще тянется.

Но веселее всего стало, когда Савченко вышла к журналистам после допроса. В ответ на серьезные обвинения генпрокурора она – внимание! – не оправдывалась и не отрицала их. Савченко в характерной солдафонской манере заявила, что военный переворот в Украине является «достаточно правильным событием», и многие такой сценарий якобы поддерживают. Более того, она акцентировала внимание на том, что давала клятву украинскому народу, а не власти. Понятное дело – с намеком на то, что власть ей совсем не жалко.

Тут, с одной стороны, многие начали шутить о «Наде хана раде». Мол, у Луценко и сотоварищей – маразм с такими обвинениями. Но, с другой стороны, начались разговоры о том, что Савченко во время отсидки в России и правда завербовали, и теперь она – самый настоящий агент Кремля, на что указывает целый ряд фактов. И что теракт в Раде да анархия на улицах – это совсем не шуточки, а вполне приятный для кремлевских упырей сценарий. А кто-то вообще предположил, что Савченко переметнулась еще раньше – до войны, а история с ее задержанием с мешком на голове была долгоиграющим спектаклем.

Но вишенкой на этом тортике стала новость о том, что наша героиня дня в этот день пронесла в Раду… три гранаты и пистолет. С таким «тормозком» она спокойно села на свое место, и кто знает, что случилось бы, если бы к ней не подошли пару депутатов и вежливо не «попросили» её из зала.

Другой темой, крайне интересной для наших читателей стала настоящая дипломатическая война между Великобританией и Россией, которая стала логичным продолжением истории с отравлением британского двойного агента Скрипаля, слившего когда-то Лондону немало гостайн своей необъятной родины.

12 марта Лондон поставил ультиматум России – в течение суток предоставить объяснения случившегося. А именно – каким образом отравляющее вещество, которым пытались убитьСкрипаля и его дочь, попало на территорию Британии. Ведь разработать его могли, говорят, только русские, при чем не в колбочке какой-то. Для синтезирования яда требовались серьезнейшие технологии и ресурсы уровня ядерного реактора.

Понятно, что в России ни на какие ультиматумы никто не согласился. «Это кому это они 24 часа дают?», - заявила представитель МИД РФ Захарова, а её шеф Лавроввежливо добавил, что Россия никого не отравляла и надеется, что больные пойдут на поправку.

И по истечению ультиматума Великобритания в свойственной жесткой манере перешла к активным действиям. «Чемодан, аэропорт, Россия» было сказано 23 российским дипломатам. Также было созвано срочное заседание Совбеза ООН, на ситуацию резко отреагировали в Евросовете и НАТО. Не промолчали и США, возложив на Россию прямую ответственность за преступление. Трамп же сказал, что за отравлением «похоже, стоит Россия».

Позже лидеры четырех стран – Великобритании, Германии, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором выразили свое «отвращение» к нападению Скрипаля и потребовали от России разъяснений.

Отдельно, кстати, стоит упомянуть министра обороны Великобратании, который вовсепосоветовал России «отвалить и заткнуться», за что в ответ получил добротную лепешку оскорблений от своих российских коллег по цеху.

В пятницу же министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал лично Путин. Кстати, в контексте такой версии стоит упомянуть о недавнем интервью русского вождя, показанном в одном из его предвыборных фильмов. Он,не будем забывать, – также тертый бывший шпион – с улыбкой признался, что может простить все, кроме предательства.

Сегодня уже понятно, что история получит продолжение. Россия в ответ вышлет британских дипломатов, все каналы связи между странами, скорее всего, будут заморожены. Также, наверное, будут введены новые санкции. Мэй уже пообещала искать альтернативы российскому газу, а русскому бизнесу на территории туманного Альбиона пригрозили веселой жизнью.

Да, все это чем дальше, тем больше становится похожим на холодную войну.

Еще одной животрепещущей темой для наших читателей стала замена в Украине мелких купюр на монеты, а также так называемое округление цен, и понятно – касается абсолютно каждого. В обращение введут монеты номиналами от 1 до 10 гривен. Кроме того, НБУ прекратит чеканить мелкие монеты 1, 2, 5 и 25 коп. – они, мол, совсем обесценились. По округлению – простая арифметика: сумма от 1 до 4 коп. округляется в сторону уменьшения, а сумма от 5 до 9 коп. – в сторону увеличения.

Эксперты хором инициативу приветствуют – и удобнее, и меньше будет тратиться на изготовление мелочи, а вот простой народ, понятно, относится к нововведению с опаской. По крайней мере, об этом свидетельствует опрос среди читателей УНИАН.

Подробно на эту тему можно почитать в нашей статье «Держите карман шире. Что принесет украинцам замена купюр на монеты».

И если о новых монетках читали весьма живо, то о том, кто этим будет заниматься – напротив, вяло. А ведь новость-то важная –Украина наконец-то получила нового главу НБУ– Якова Смолия, вместо всем уже надоевшей Гонтаревой. Кратко о нем –опытный банкир, миллионер, одно время якобы занимался молочным бизнесом. В 2016 году добрался до кресла первого зама главы НБУ, а последние 10 месяцев уже, фактически, и так рулил Нацбанком. В МВФ его назначение поприветствовали, а сегодня, кстати, Нацбанк впервые за столетнюю историю своего существования представил стратегию на среднесрочный период. Наверное, это хорошо. Что тут скажешь– флаг, как говорится, в руки. Желаем ему удачи, а нам – крепкой гривни.

И напоследок традиционно хочется вспомнить о хорошем, забавном. Правда, на этой неделе и в этом плане без России не обошлось: наши пользователи много читали и шутили о том, как грохнулся Лавров, моментально превратившись в забавный мем;и о том, как в России самолет потерял 9 тонн золота, а потом «небесные слитки» искали по северной глуши.

…В общем, как-то многовато русского получается. Расскажу-ка лучше о далекой Африке. Там, в совсем бедной стране Гане,живет уникальный человек – учитель Ричард Акото. И он преподавал информатику в классе, где не было ни одного компьютера – ни у учеников, ни у него. Потому Ричарду приходилось мелом на доске рисовать окна различных программ, чтобы его подопечные могли подготовиться к национальному экзамену по информатике. Буквально рисовать – со всеми кнопочками и рамочками, во всех деталях. После того как снимки с уроков Акото разошлись по соцсетям, одна компания подарила классу пять компьютеров, а самому Ричарду – ноутбук. Правда же, хорошая история? Поучительная.

Потому никогда не опускаем рук, стремимся к лучшему и работаем, имея в распоряжении то, что уже есть.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский