Почти половина читателей УНИАН против замены бумажных гривень монетами - опрос

Решение Нацбанка постепенно заменить бумажные 1, 2, 5 и 10 гривень монетами поддержали лишь 24% опрошенных.

Против решения Национального банка Украины постепенно заменить бумажные 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов высказались 47% читателей УНИАН.

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В то же время, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, поддержали эту идею лишь 24% наших читателей.

При этом 21% респондентов ответили, что вообще не понимают, зачем это нужно, ведь за такие номиналы уже почти ничего не купишь, тогда как на изготовление монет потребуются дополнительные расходы.

Еще 8% читателей УНИАН отметили, что их не волнуют такие изменения, ведь они уже давно перешли на безналичный расчет.

Всего в опросе на сайте УНИАН приняли участие 1,5 тысячи наших читателей.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2018 года Нацбанк официально представил, как будут выглядеть новые монеты, которые заменят часть бумажных гривень.