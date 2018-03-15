Савченко о расстрелах на Майдане: я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина"
Народный депутат Украины Надежда Савченко давала показания следователям Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины относительно незаконных действий во время Евромайдана нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время брифинга перед ее допросом в СБУ по «делу Рубана».
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«Расстрелы на Майдане и то, что уже пятый год люди ждут расследований, которые никогда не будут расследованы. Горбатюку (начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк - УНИАН) не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Лично я давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, призывал к этому и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», - заявила она.
«Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием, я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте, я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», - заявила Савченко.
В то же время Савченко подчеркнула, что и Помаранчевая революция и Евромайдан "не происходила с подачи Российской Федерации», а при поддержке западного цивилизованного мира.