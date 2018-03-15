Савченко о расстрелах на Майдане: я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина"

По ее словам, начальнику департамента Спецрасследований ГПУ Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления.

Народный депутат Украины Надежда Савченко давала показания следователям Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины относительно незаконных действий во время Евромайдана нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время брифинга перед ее допросом в СБУ по «делу Рубана».

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«Расстрелы на Майдане и то, что уже пятый год люди ждут расследований, которые никогда не будут расследованы. Горбатюку (начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк - УНИАН) не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Лично я давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, призывал к этому и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», - заявила она.

«Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием, я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте, я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», - заявила Савченко.

В то же время Савченко подчеркнула, что и Помаранчевая революция и Евромайдан "не происходила с подачи Российской Федерации», а при поддержке западного цивилизованного мира.