"Сообщите ей, что она не в Страсбурге": Береза нашел несовпадения в словах Савченко

Береза указал Савченко, что не надо путать ПАСЕ и Европарламент.

Народний депутат Борислав Береза высмеял несоответствия в сообщении Надежды Савченко о том, что она находится на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Аааааааааааааа!!! Ору! Сообщите ей, что она не в Страсбурге, а в Брюсселе. А если в Страсбурге, то не на сессии ПАСЕ, а в Европарламенте. Сессия ПАСЕ будет с 23 по 27 апреля Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нечего путать здания и и организации", - написал Береза.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали в СБУ на допрос по делу Владимира Рубана, сообщила, что находится на парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге и опубликовала подтверждающие это фото.