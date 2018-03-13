"Сообщите ей, что она не в Страсбурге": Береза нашел несовпадения в словах Савченко

12:32, 13 марта 2018
Курьёзы
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Береза нашел несоотетствия в словах Савченко о её присутствии в Страсбурге/ фото facebook.com/Savchenko.Nadiia

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Аааааааааааааа!!! Ору! Сообщите ей, что она не в Страсбурге, а в Брюсселе. А если в Страсбурге, то не на сессии ПАСЕ, а в Европарламенте. Сессия ПАСЕ будет с 23 по 27 апреля Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нечего путать здания и и организации", - написал Береза.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали в СБУ на допрос по делу Владимира Рубана, сообщила, что находится на парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге и опубликовала подтверждающие это фото.

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Теги: #Борислав Береза#Надежда Савченко