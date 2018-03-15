Савченко утверждает, что сейчас "очень много военных" считают переворот "правильным событием"

Вместе с тем Савченко отметила, что если украинцы сейчас не отстоят право на свою жизнь и волю, то дальше они будут жить “хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме в России”.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что знает - украинские военные соглашаются, что военный переворот в Украине это достаточно правильное событие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила возле здания СБУ, где она давала объяснения по “делу Рубана”.

“Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, которые абсолютно согласны с точкой зрения, что военный переворот в Украине это достаточно ожидаемое и наверное достаточно правильное событие”, - заявила она.

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Вместе с тем Савченко отметила, что если украинцы сейчас не отстоят право на свою жизнь и волю, то дальше они будут жить “хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме в России”.

При этом она сказала, что она никогда не призывала на майданы и никогда не хотела кровопролития простого народа.

Также народный депутат Савченко заявила, что давала клятву не власти, а украинскому народу. "Обвинения в подготовке военного государственного переворота и также в покушении на власть - это хорошие обвинения... Хороши тем, что я офицер Вооруженных сил Украины. Как офицер Вооруженных сил Украины я давала клятву украинскому народу и защищать украинскую землю. Это отнюдь не украинской власти", - сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Луценко в ВР заявил, что “у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет”. Луценко подчеркнул, что правоохранители имеют неоспоримые доказательства.