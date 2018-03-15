Ошиблась: Савченко заявила, что снайперов в гостиницe "Украина" заводил Пашинский, а не Парубий

Надежда Савченко публично извинилась перед спикером.

Нородний депутат Надежда Савченко заявила, что ошиблась, обвинив спикера парламента Андрея Парубия в том, что он заводил снайперов в гостиницу «Украина» во время Майдана.

Читайте также"Если им не слабо": Савченко предложила допросить ее на полиграфеПо ее словам, это был не Парубий, а глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский, сообщает "Громадське".

«Если я сказала Парубий, то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилия Парубий, то имела в виду Пашинский», — сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, ранее Савченко заявила, что видела как Парубий заводил в гостиницу "Украина" снайперов во время событий на Майдане в 2014 году.

Напомним, Савченко также заявила, что во время пребывания в Европе давала показания о «коррупции президента Украины Петра Порошенко».