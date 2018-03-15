"Возникла угрожающая ситуация": в парламенте рассказали, почему Савченко выгнали из Рады

В кулуарах парламента депутаты сообщают, что Савченко якобы принесла в Верховную Раду гранату.

Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что депутата Надежду Савченко сегодня вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку с ее участием возникла определенная угрожающая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказала, отвечая на вопрос журналистов, предоставят ли Савченко слово на заседании ВР для разъяснения своей позиции.

«Я думаю, что каждый депутат имеет право на выступление, каждый депутат имеет право на слово в Верховной Раде. Если Надежда Савченко попросит это слово, то, безусловно, она будет иметь право на выступление, право на объяснение, как и каждый народный депутат», - заявила Луценко.

По ее словам, Савченко сегодня вывели из сессионного зала.

«Вы же знаете, ее вывели сегодня из зала, была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала», - сказала Луценко.

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При этом она не конкретизировала детали инцидента.

Вместе с тем в кулуарах парламента депутаты говорят, что Савченко якобы принесла в ВР гранату, но ни один из собеседников не подтвердил, что лично видел этот взрывное устройство или любое другое оружие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, сегодня, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.