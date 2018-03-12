СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана

Допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана назначен на завтра.

СБУ вызвала на допрос народного депутата Надежду Савченко.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука в Facebook.

"СБУ на завтра вызвала на допрос госпожу Надежду Савченко", - сообщил он.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

“В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее, сегодня в 4 утра она отправилась за территорию Украины для участия в международной конференции”, - сказал Луценко. Он отметил, что Савченко не является членом официальной делегации, но имеет основания для участия в таком мероприятии.

“Я сейчас хотел бы обратиться к народному депутату Савченко: если она и вправду такая мужественная, честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины”, - подчеркнул генпрокурор.

По словам Луценко, сотрудничество со следствием было бы очень важно и для самой Савченко, и для страны.

Ранее стало известно, что в подозрении СБУ в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана фигурирует друг и помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев.

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Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.