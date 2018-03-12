СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана
СБУ вызвала на допрос народного депутата Надежду Савченко.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука в Facebook.
"СБУ на завтра вызвала на допрос госпожу Надежду Савченко", - сообщил он.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
“В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее, сегодня в 4 утра она отправилась за территорию Украины для участия в международной конференции”, - сказал Луценко. Он отметил, что Савченко не является членом официальной делегации, но имеет основания для участия в таком мероприятии.
“Я сейчас хотел бы обратиться к народному депутату Савченко: если она и вправду такая мужественная, честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины”, - подчеркнул генпрокурор.
По словам Луценко, сотрудничество со следствием было бы очень важно и для самой Савченко, и для страны.
Ранее стало известно, что в подозрении СБУ в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана фигурирует друг и помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев.
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Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.
Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.