Лавров споткнулся и упал на сцене перед своей лекцией о возможностях России (видео)
16:48, 15 марта 2018Курьёзы
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Глава МИД РФ споткнулся и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей».
Министр быстро поднялся на ноги / Ura.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей».
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Видео произошедшего опубликовали в сети.
«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», - пошутил глава МИД РФ.
Момент падения успел сфотографировать корреспондент Ura.ru, однако через некоторое время фотографии были удалены с сайта.
Лавров упал на сцене перед лекцией о возможностях России
Главный дипломат России упал на сцене перед лекцией о возможностях страны
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