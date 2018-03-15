Лавров споткнулся и упал на сцене перед своей лекцией о возможностях России (видео)

16:48, 15 марта 2018
Курьёзы
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Ura.ru

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Видео произошедшего опубликовали в сети.

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», - пошутил глава МИД РФ.

Момент падения успел сфотографировать корреспондент Ura.ru, однако через некоторое время фотографии были удалены с сайта.

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Теги: #курьез с Лавровым#Лавров упал на сцене