Глава Минобороны Британии посоветовал России "отойти и заткнуться"

По мнению британского министра, Россия и Великобритания вступили в «исключительно прохладный» период отношений.

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.

Об этом сообщает The Guardian.

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери (речь идет об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, - ред.). Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - сказал Уильямсон, во время своего выступления в Бристоле.

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Уильямсон в своей речи заявил о растущей угрозе со стороны России. "Ясно, что Кремль использует свои растущие гибридные возможности для подрыва и влияния на страны во всем мире", - сказал он.

Британский министр также заявил, что отношения с Россией вошли в «исключительно прохладный» период, передает The Daily Mail.

"Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение. Часто это называется прохладной войной. Я бы сказал, что сейчас стало исключительно, исключительно прохладно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля. Об этом заявил премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в Палате общин. Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.