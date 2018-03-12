Парубий рассказал об угрозе атаки Рады

По его словам, необходимость усиления безопасности ВР и правительственного квартала достаточно высока.

Угроза атаки Верховной Рады Украины довольно высока.

Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН по поводу ситуации с задержанием Владимира Рубана и целесообразностью усиления охраны административных зданий и, в частности, парламента Украины.

Он поблагодарил СБУ и правоохранительные органы за проведение этой операции, которая "еще раз подтверждает, что намерения Путина по дестабилизации ситуации в Украине остаются и актуальны как никогда, в том числе, предусматривая огромное количество жертв".

"Я все время подчеркивал, что их главная цель для атаки - это украинский парламент. И к сожалению, это оружие, которое было изъято, демонстрирует, насколько уязвимым может быть и украинский парламент к подобного рода атакам - минометы, которые могут на расстоянии нескольких сот метров бросать боевые гранаты", - подчеркнул Парубий.

По его словам, такие минометы могут незаметно для нынешней системы безопасности "атаковать украинский парламент".

Читайте такжеСБУ проводит обыски у «агентов Кремля» по всей стране, среди них – журналисты"Угроза эта, по моему убеждению, очень высокого уровня", - сказал Парубий.

По его словам, крайне важно усилить меры безопасности, но "также и очень важно понимание того, что был перехвачен один сценарий и один из потоков по дестабилизации, но это не единственный сценарий, подобные сценарии могут реализовываться и в дальнейшем".

По его словам, в такой ситуации важно усиление безопасности Верховной Рады и правительственного квартала, а также "важно понимание этой проблемы и этой опасности и здесь - в зале ВР, и также между журналистов, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зал ВР".

Он отметил, что, по замыслу террористов, сценарий должен был осуществляться и снаружи, и внутри парламента.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые планировались в ближайшее время в Киеве и других городах.

По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.