Африканскому учителю, рисовавшему окна программ на доске, подарили компьютеры (фото)

По словам учителя из Ганы, на такую популярность своих фотографий он не рассчитывал.

В прошлом месяце в сети стали популярными фотографии африканского учителя Ричарда Акото, которому приходилось преподавать информатику, рисуя окна различных программ мелом на доске.

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Учитель работает в начальной школе в ганской деревне, где нет ни одного компьютера, но все равно старается подготовить учеников к национальному экзамену по информатике, передает Quartz.

После того как снимки с уроков Акото разошлись по СМИ и социальным сетям, многие вызвались помочь учителю. Интернет-пользователи выразили готовность перечислить ему деньги на покупку техники, а позже на ситуацию обратила внимание даже компания Microsoft, которая пообещала подарить компьютер.

Сам Акото поблагодарил Microsoft, но отметил, что один компьютер мало что изменит - для полноценного обучения деревенским детям нужно по крайней мере несколько десятков устройств. На днях помочь сельскому учителю вызвалась еще одна компания - компьютерная школа NIIT. Так ученикам Акото подарили сразу пять компьютеров, а сам он получил личный ноутбук.

Многие жители Ганы также предложили выдвинуть Акото на национальную премию «Учитель года»: ее победитель получает в подарок дом в месте, которое выберет сам.