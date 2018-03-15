"Крепкий орешек-7" или "Беги, Надя, беги": реакция соцсетей на обвинение Савченко в подготовке теракта

Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта.

Народного депутата Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта.

"Лично планировала..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.

Генеральная прокуратура уже внесла в парламент представление на снятие неприкосновенности и арест Савченко.

В социальных сетях тут же отреагировали на обвинения в адрес Савченко.

Как сообщал УНИАН, Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые могли быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.