Савченко доказала, что она в Страсбурге: показала фото

По словам депутата, она обсуждает с европарламентариями освобождение украинских политзаключенных в РФ и заложников в ОРДЛО.

Народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали в СБУ на допрос по делу Владимира Рубана, опубликовала свои фотографии с парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Читайте такжеУ Савченко заявили, что нардеп не получала повестку на допрос в СБУСоответствующие фото обнародованы на странице Савченко в Facebook.

"Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями главы ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", - говорится в публикации на странице депутата.

Как сообщал УНИАН, Савченко вызывают на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, но она покинула территорию Украины для участия в международной конференции. В пресс-службе нарлепа сообщили, что она находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

В то же время, вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Савченко не приглашали на ряд мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы, а на заседании политического комитета 12 марта ее не было.