"Похоже, что Россия стоит" за отравлением Скрипаля - Трамп

21:12, 15 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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«Это очень печальная ситуация. Мы к этому относимся очень серьезно», – сказал Трамп в Вашингтоне, добавив, что это то, что никогда не должно было случиться, передает радио Свобода.

Такое заявление он сделал после обсуждения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуации вокруг отравленного бывшего полковника ГРУРФ Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но "стабильном" состоянии. Также в серьезном состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.

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Теги: #Дональд Трамп#отравление Скрипаля