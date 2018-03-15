"Похоже, что Россия стоит" за отравлением Скрипаля - Трамп

Такое заявление президент США сделал после того, как обсудил ситуацию вокруг российского экс-шпиона с Терезой Мэй.

"Безусловно похоже, что Россия стоит" за отравлением экс-сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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«Это очень печальная ситуация. Мы к этому относимся очень серьезно», – сказал Трамп в Вашингтоне, добавив, что это то, что никогда не должно было случиться, передает радио Свобода.

Такое заявление он сделал после обсуждения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуации вокруг отравленного бывшего полковника ГРУРФ Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но "стабильном" состоянии. Также в серьезном состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.