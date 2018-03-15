"Риторика базарной хабалки": в России отреагировали на совет британского министра "отойти и заткнуться"

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.

Минобороны РФ назвало "риторикой базарной хабалки" заявление главы министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России.

Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает агентство "РИА Новости".

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"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, прекрасно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", - сказал он.

По словам Конашенкова, выпад главы Минобороны Британии в адрес России "лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самых обвинителей".

Как сообщал УНИАН, глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - сказал Уильямсон.