Савченко готова взять Рубана на поруки

Соответствующее заявление депутат сделала в ходе брифинга в Киеве.

Народний депутат Надежда Савченко заявила о готовности взять на поруки переговорщика Владимира Рубана, обвиняемого в причастности к подготовке терактов в столице.

Соответствующее заявление депутат сделала в ходе брифинга в Киеве.

Читайте такжеДруг Савченко, фигурирующий в «деле Рубана», находится за границей

«Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала. Ни в плену, ни в русском плену. И в Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки », - заявила Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат прибыла на допрос по делу Рубана, и зашла в здание Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области (Аскольдов переулок) в 10.45. Надежду сопровождала ее сестра Вера.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ по делу переговорщика Владимира Рубана, прилетела в Украину из Мюнхена в ночь на 15 марта.

8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.