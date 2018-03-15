Взятие Савченко в плен могло быть "театральным представлением" – Шкиряк

Советник министра внутренних дел считает, что Надежда Савченко и задержанный с арсеналом оружия руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан могут работать на российские спецслужбы.

Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк не исключает, что взятие народного депутата Надежды Савченко в плен могло быть «театральным представлением».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Я делаю такой вывод, что и так называемый плен мог быть театральным представлением, и мог быть заранее приготовленной заготовкой», - отметил Шкиряк.

Он добавил, что теперь очень хорошо знает историю о том, «как она попала в плен, сколько ребят из батальона «Айдар» погибло в тот день, и при каких обстоятельствах. И я не могу исключать этого».

По словам Шкиряка, задержанный с арсеналом оружия руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан «также может иметь отношение к российским спецслужбам, как и Надежда Савченко».

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«К сожалению, революция и события 2014-2015 годов наплодили очень много проходимцев и аферистов», - добавил он.

Комментируя обвинения генпрокурора Юрия Луценко в адрес Савченко, Шкиряк не исключил, что ГПУ «может иметь непосредственные доказательства в отношении народного депутата Надежды Савченко, относительно ее вероятной причастности к приготовлению действий, в том числе террористических актов, а также действий, связанных с возможным государственным переворотом».

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

Сегодня, 15 марта, Луценко заявил, что внесет в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте депутата Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

Сегодня, 15 марта, Савченко прибыла на допрос в СБУ по делу Рубана.