Британия проверит активы богатых россиян - Джонсон

Олигархов из России необходимо привлечь к ответственности после отравления Скрипаля, считает глава МИД Британии.

Британия разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Люди хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, <...> тех, чье богатство могло стать следствием их [хороших] отношений с ним", - сказал Джонсон, передает Reuters.

Читайте такжеСША расширили санкционный список в отношении РоссииПо его словам, речь может идти об использовании так называемых Unexplained Wealth Orders (UWO) - получатель такого документа обязан представить британским властям разъяснения об источниках происхождения подозрительных средств.

Джонсон сказал в интервью BBC Radio, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп, Меркель, Макрон и Мэй выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля.