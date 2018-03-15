Британия проверит активы богатых россиян - Джонсон

18:40, 15 марта 2018
Мир
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Борис Джонсон / REUTERS

"Люди хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, <...> тех, чье богатство могло стать следствием их [хороших] отношений с ним", - сказал Джонсон, передает Reuters.

Читайте такжеСША расширили санкционный список в отношении РоссииПо его словам, речь может идти об использовании так называемых Unexplained Wealth Orders (UWO) - получатель такого документа обязан представить британским властям разъяснения об источниках происхождения подозрительных средств.

Джонсон сказал в интервью BBC Radio, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп, Меркель, Макрон и Мэй выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля.

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Теги: #Борис Джонсон#Британия и Росиия#отравление Скрипаля