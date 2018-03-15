Столтенберг назвал "дело Скрипаля" вызовом безопасности для НАТО

Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова оказать Великобритании практическую помощь в расследовании "дела Скрипаля".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает версию Великобритании о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Он подчеркнул, что этот инцидент является вызовом для безопасности альянса.

«Мы знаем, что это вещество производилось в РФ, поэтому доверяем тем оценкам, которые сделаны в Великобритании. У нас нет оснований для сомнений», - сказал Столтенберг.

По его словам, в ближайшее время члены альянса обсудят «дело Скрипаля». Он добавил, что в понедельник, 19 марта планирует провести отдельную встречу с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова оказать Великобритании практическую помощь в расследовании «дела Скрипаля», передает kommersant.ru.

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Вчера премьер Великобритании Тереза Мэй обнародовала пакет мер в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Среди решений - высылка 23 российских дипломатов, заморозка двусторонних контактов на высоких уровнях, проверка подозрительных банковских счетов.