Россия нарушала Договор о дружбе с Украиной задолго до начала агрессии в 2014 году – Климкин

Как заявляет министр иностранных дел Павел Климкин, документ нарушен "в каждой статье и в каждой строке".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия нарушала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной еще до начала агрессии в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Этот договор нарушался Россией даже до 2014 года. Вспомните «газовые войны» против нас, вспомните Тузлу... То есть Россия последовательно все время этот договор нарушала. Сейчас, если вы почитаете этот договор, то вообще неизвестно, в какой строке этот договор не нарушен», - заявил министр.

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По словам Климкина, есть ряд вариантов, что делать с этим договором. «Мы можем его приостановить полностью и частично, и можем прекратить. Конечно, мы должны учитывать не только эмоциональную составляющую, и не только политическую составляющую, но у нас есть и иски к Российской Федерации, есть юридические аспекты», сказал глава МИД.

«Сейчас мы подготовили предложения, осуществляем юридический анализ. Решение, конечно, будет, но нам всегда нужно понимать, что договор в том виде, как он есть, он нарушен Россией в каждой статье и в каждой строке. И в таком виде он просто не работает, он является реальной насмешкой. О какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины подготовило различные предложения по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией, среди которых предполагается возможной приостановка договора частично или полностью, или даже его денонсация.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - соглашение, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998, Госдума - 25 декабря 1998 года. Согласно договору, обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в том же объеме, что и своим гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.