Президент Австрии поговорил со спасенным бойцом охраны Порошенко (фото)

10:39, 16 марта 2018
Политика
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По его словам, трогательной кульминацией визита Ван дер Беллена стало награждение австрийского гуманитарного активиста Кристофа Отто, который дал новый шанс на жизнь тысячам украинских детей с диагнозом лейкемия.

"Жизнь пишет свои сюжеты - оказалось, что в службе государственной охраны президента Украины работает один из этих спасенных ребят. Который до сих пор прекрасно говорит по-немецки с легким австрийским акцентом. Слышать разговор этого парня с президентами и Кристофом Отто было незабываемо", - написал Щерба.

Президент Австрии посещал Украину с трехдневным визитом. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко Ван дер Беллен заявил, что Австрия не будет признавать результаты выборов президента Российской Федерации в незаконно аннексированном Крыму.

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Теги: #Президент Австрии в Украине