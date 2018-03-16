Президент Австрии поговорил со спасенным бойцом охраны Порошенко (фото)

Трогательной кульминацией визита Ван дер Беллена стало награждение австрийского гуманитарного активиста Кристофа Отто, который дал новый шанс на жизнь тысячам украинских детей с диагнозом лейкемия.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в ходе визита в Украину встретился со служащим государственной охраны президента Украины, которому спасли жизнь в Австрии. Об этом на своей странице в Facebook рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Читайте такжеАвстрия пообещала "очень серьезно" подумать над отправкой своих миротворцев на Донбасс

По его словам, трогательной кульминацией визита Ван дер Беллена стало награждение австрийского гуманитарного активиста Кристофа Отто, который дал новый шанс на жизнь тысячам украинских детей с диагнозом лейкемия.

"Жизнь пишет свои сюжеты - оказалось, что в службе государственной охраны президента Украины работает один из этих спасенных ребят. Который до сих пор прекрасно говорит по-немецки с легким австрийским акцентом. Слышать разговор этого парня с президентами и Кристофом Отто было незабываемо", - написал Щерба.

Президент Австрии посещал Украину с трехдневным визитом. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко Ван дер Беллен заявил, что Австрия не будет признавать результаты выборов президента Российской Федерации в незаконно аннексированном Крыму.