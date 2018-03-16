Комитет ВР может рассмотреть представление о лишении Савченко неприкосновенности уже на следующей неделе

Это может произойти, если Надежда Савченко уже сегодня ознакомится с содержанием представления генпрокурора.

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины может рассмотреть представление о лишении народного депутата Украины Надежды Савченко депутатской неприкосновенности.

Об этом телеканалу "112 Украина" заявил председатель комитета Павел Пинзеник.

"В принципе, по моим подсчетам, если представить себе, что Надежда Савченко, скажем, знакомится с содержанием представления сегодня, то это (рассмотрение комитетом представление - УНИАН) может быть и на следующей неделе", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 15 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Луценко просит парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, в другом представлении просит парламент дать согласие на задержание Савченко, в третьем - дать согласие на избрание Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В своем письме на имя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия генпрокурор отмечает, что к представлениям прилагаются материалы, где содержится обоснование этих представлений на 174 листах.

15 марта Луценко в ВР заявил, что "у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала ..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и служебную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет". Луценко подчеркнул, что правоохранители имеют неоспоримые доказательства.