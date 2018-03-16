Комитет ВР может рассмотреть представление о лишении Савченко неприкосновенности уже на следующей неделе

10:25, 16 марта 2018
Политика
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Савченко вменяют подготовку теракта в Раде / фото УНИАН

Об этом телеканалу "112 Украина" заявил председатель комитета Павел Пинзеник.

"В принципе, по моим подсчетам, если представить себе, что Надежда Савченко, скажем, знакомится с содержанием представления сегодня, то это (рассмотрение комитетом представление - УНИАН) может быть и на следующей неделе", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 15 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Луценко просит парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, в другом представлении просит парламент дать согласие на задержание Савченко, в третьем - дать согласие на избрание Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В своем письме на имя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия генпрокурор отмечает, что к представлениям прилагаются материалы, где содержится обоснование этих представлений на 174 листах.

15 марта Луценко в ВР заявил, что "у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала ..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и служебную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет". Луценко подчеркнул, что правоохранители имеют неоспоримые доказательства.

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Теги: #Верховная Рада#Надежда Савченко