На Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ
13:20, 03 ноября 2014Политика
6 0
Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дэниэл Бэер заявляет, что один беспилотный летательный аппарат наблюдательной миссии ОБСЕ разбился на востоке Украины после использования боевиками устройств для глушения сигнала.
БПЛА разбился из-за глушения сигнала / flickr.com/vaguardpao
Об этом американский посол написал в Twitter.
Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ на Донбассе запустили свой первый беспилотникВ частности, по словам Бэера, “руководитель специальной мониторинговой миссии, посол Эртугрул Апакан сообщил, что беспилотный летательный аппарат ОБСЕ разбился после использования устройств для глушения сигнала, когда боевики осуществили нападение на украинский блокпост 29 октября”.
Breaking: @OSCE_SMM head Amb Apakan announces @OSCE UAVs hit by jammers as Russia-backed fighters attacked Ukrainian ckpt on Oct 29.
— Daniel Baer (@danbbaer) November 3, 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter