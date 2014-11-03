На Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

13:20, 03 ноября 2014
Политика
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Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дэниэл Бэер заявляет, что один беспилотный летательный аппарат наблюдательной миссии ОБСЕ разбился на востоке Украины после использования боевиками устройств для глушения сигнала.

flickr.com/vaguardpao

Об этом американский посол написал в Twitter.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ на Донбассе запустили свой первый беспилотникВ частности, по словам Бэера, “руководитель специальной мониторинговой миссии, посол Эртугрул Апакан сообщил, что беспилотный летательный аппарат ОБСЕ разбился после использования устройств для глушения сигнала, когда боевики осуществили нападение на украинский блокпост 29 октября”.

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