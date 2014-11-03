На Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Об этом американский посол написал в Twitter.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ на Донбассе запустили свой первый беспилотникВ частности, по словам Бэера, “руководитель специальной мониторинговой миссии, посол Эртугрул Апакан сообщил, что беспилотный летательный аппарат ОБСЕ разбился после использования устройств для глушения сигнала, когда боевики осуществили нападение на украинский блокпост 29 октября”.