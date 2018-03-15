Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота - Геращенко

Геращенко считает, что может быть поднят вопрос лишения Савченко депутатской неприкосновенности и звания Героя Украины.

Народного депутата Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "112 Украина". На вопрос журналистов, в чем именно подозревают Савченко в "деле Рубана" советник МВД ответил: "Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по военным частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности".

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Советник министра внутренних дел считает, что может быть поднят вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.Также, по мнению Геращенко, президент Петр Порошенко может лишить Савченко звания Героя Украины, если подозрения подтвердятся.

"Звание Героя Украины присуждается президентом Украины. Если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то, я думаю, президент примет решение об отзыве звания Героя Украины у Савченко", - отметил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 12 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Савченко не явилась на допрос в связи с пребыванием в командировке в Страсбурге. Позже Савченко опубликовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения.