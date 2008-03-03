Турчинов: Украина не шантажирует Газпром, хотя для этого есть основания

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что российский "Газпром" с декабря 2007 года не платит за транзит российского газа по территории Украины.

Об этом он сказал сегодня в эфире телеканала "1+1", комментируя газовый конфликт между Украиной и Россией.

"В отличие от наших российских коллег, которые, к сожалению, поддерживают своих же посредников, Украина не шантажирует российский "Газпром". Хотя есть для этого основания", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

"С декабря месяца российский "Газпром" ни копейки не перечислил "Нафтогазу" за обеспечение транзита российского газа. Но вы слышали, чтобы "Нафтогаз" сказал: если до 5 марта не будут проведены расчеты, мы перекрываем вам газ?", - прибавил он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что газовый вопрос политизируется российской стороной.

"К сожалению, политическая целесообразность, формула жать или оставить коррупцию в Украине, вынуждает наших оппонентов переходить к шантажу", - сказал он.

При этом первый вице-премьер отметил, что Украина готова пригласить международных экспертов для изучения газовой проблемы.

"Мы приглашаем международных экспертов, чтобы они посмотрели, как Украина рассчитывается за газ и почему российский "Газпром" не платит за транзит. Мы готовы показать все платежные документы, продемонстрировать все позиции Украины – балансы газа, которые потребляются в Украине", - цитирует первого вице-премьера “Украинская правда” .

В то же время А.ТУРЧИНОВ в который раз заверил, что НАК "Нафтогаз Украины" расплатился с газовыми долгами за 2007 год.

"Нафтогаз" при поддержке правительства своевременно перечислил деньги, полностью закрыв вопрос газа, которые мы получили в наследство от наших предшественников. Были выставлены 5,2 миллиарда (долга). Они почти закрыты. Кроме 414 миллионов, которые не признает "Нафтогаз" в связи с тем, что это не просто посреднические, а мошеннические схемы, когда газ 2006 года хотели закрыть по ценам 2007 года", - сказал первый заместитель главы украинского правительства.

"Мы по долгам 2007 года рассчитались. "Нафтогаз" при поддержке правительства готов рассчитаться за текущее потребление газа", - прибавил А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, он заверил, что сокращение поставок газа Россией не скажет на украинских потребителях.

"Мы обеспечим украинских потребителей необходимым объемом голубого топлива", - сказал А.ТУРЧИНОВ.