В ПР увидели, что Ющенко пытается повторить «Кучму наоборот»

20:38, 03 марта 2008
Политика
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Бережная комментирует идею Президента

«По сути, Президент Ющенко в своем стремлении создать и вынести на референдум текст новой Конституции Украины «дублирует» путь своего предшественника – Леонида Кучмы периода 1999-2001 годов”. Об этом заявила регионалка Ирина Бережная, комментируя конституционные инициативы Президента, сообщает сайт ПР.

«Именно Кучма решил провести всеукраинский референдум, который инициировал собственным Указом от 15.01.2000 г. № 65/2000, - напомнила депутат. - Но Конституционный Суд своим решением № 3-рп от 27.03.2000 г. признал неконституционным даже вынесение на референдум вопроса «Согласны Вы с тем, что Конституция Украины должна приниматься на всеукраинском референдуме?»

Бережная напомнила, что в решении КС определено: «Исходя из целостности и системного анализа Конституции Украины, которая имеет наивысшую юридическую силу (ч. 2 статьи 8), Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что Конституция Украины при внесении в нее изменений предусматривает сбалансированность действий Президента Украины, народных депутатов Украины, Верховной Рады Украины при реализации воли народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Украине».

«Однако, - как считает регионалка, -  Президент пытается повторить историю Леонида Кучмы, но в обратной последовательности. В тот период подконтрольная Александру Волкову структура «Социальная защита» сначала обеспечила Леониду Кучме «второй срок», а через два года провалила введение президентской республики посредством референдума. Сейчас же Секретариат Президента пытается сначала изменить на референдуме Конституцию для обеспечения «второго срока» действующему Президенту».

 

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