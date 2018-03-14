Ирина Луценко и 65 депутатов объединились в инициативу «Чужих детей не бывает».

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «Чужих детей не бывает», которое ставит в приоритете законодательное обеспечение прав детей в Украине. О создании депутатского объединения заявила на брифинге его инициатор Ирина Луценко.

«65 народных депутатов выразили желание присоединиться к этому межфракционному объединению. В нем есть как представители коалиции - Блока Петра Порошенко и Народного Фронта, так и представители оппозиции - Оппозиционного блока, Радикальной партии, Батькивщины, Самопомощи», - сообщила Ирина Луценко.

Среди участников межфракционного объединения она назвала Ирину Геращенко, Артура Герасимова, Марию Ионову, Татьяну Рычкову, Максима Бурбака, Александра Третьякова, Людмилу Денисову, Игоря Лапина, Ольгу Червакову, Юрия Павленко, Дениса Силантьева, Андрея Иванчука и других депутатов.

По словам Ирины Луценко, основным направлением деятельности объединения «Чужих детей не бывает» станет совершенствование украинского законодательства в вопросе защиты прав несовершеннолетних граждан.

«Мы объединили усилия в написании законодательных актов, которые дадут возможность развиваться детям и защищать, прежде всего, многодетные семьи, неполные семьи, где есть только мама и ребенок. Также намерены бороться с насилием в семье, защищать детей от сексуальной эксплуатации, торговли людьми», - заявила Ирина Луценко, призвав других народных депутатов присоединиться к МФО «Чужих детей не бывает».

Ранее на утреннем заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2016 о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Инициированный Ириной Луценко проект закона устанавливает уголовную ответственность за действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16 лет. Документ поддержали 241 народный депутат.