Спецслужбы РФ готовят теракты на псевдовыборах в "ДНР" и "ЛНР" - советник экс-министра обороны

Об этом в своем Facebook сообщил советник экс-министра обороны Украины Валерия Гелетея, координатор общественного движения "Спильна справа" Александр Данилюк.

«По имеющейся информации, российские спецслужбы готовят теракты на так называемых ”избирательных участках” на оккупированной части Донбасса. Ответственность за жертвы собираются возложить на украинскую власть. В этом контексте хочу напомнить, что украинская армия не воюет с гражданскими, даже если это предатели своего народа. Действиям коллаборационистов после освобождения Востока будут давать оценку правоохранительные органы”, - написал он.

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