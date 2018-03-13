Стало известно, когда Савченко вернется в Украину

13:13, 13 марта 2018
Политика
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Савченко вызвали на допрос в СБУ / фото УНИАН

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в окружении нардепа. В настоящее время у Савченко заявили, что она находится в Страсбурге. 

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Как сообщал УНИАН, Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу Рубана, однако она 12 марта утром покинула Украину для участия в международной конференции.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали в СБУ на допрос, сообщила, что находится на парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге и опубликовала подтверждающие это фото.

В свою очередь, замглавы фракции "Народный фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук предположил, что Савченко могла бежать в Россию.

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Теги: #Владимир Рубан#дело Рубана#допрос Савченко