Савченко уехала из Украины, несмотря на допрос по делу Рубана

Савченко покинула территорию Украины для участия в международной конференции.

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, однако она сегодня утром покинула Украину для участия в международной конференции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее, сегодня в 4 утра она отбыла за территорию Украины для участия в международной конференции», - сказал Луценко.

Он отметил, что Савченко не является членом официальной делегации, но есть основания для участия в таком мероприятии.

По словам Луценко, сотрудничество со следствием было бы очень важным и для самой Савченко, и для страны, поэтому он надеется, что депутат явится на допрос.

Как сообщал УНИАН, в подозрении СБУ в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана фигурирует друг и помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев.

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Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.