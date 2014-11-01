ЦИК получила оригиналы протоколов из всех голосовавших округов Луганщины

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания ЦИК приняла протоколы с "мокрыми" печатями от ОИК № 113 (Луганская область).

Таким образом, в комиссию поступили оригиналы протоколов от всех ОИК Луганской области, где состоялись выборы.

Читайте такжеЦИК обработала 99,9% протоколовВ целом сегодня комиссия планирует принять оригиналы протоколов еще от около 30 ОИК.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы прошли на 5 из 11 ОИК Луганской области.