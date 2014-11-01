ЦИК получила оригиналы протоколов из всех голосовавших округов Луганщины
17:03, 01 ноября 2014Политика
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Все 5 окружкомов Луганской области, где 26 октября состоялись внеочередные парламентские выборы, сдали в ЦИК оригинальные протоколы об итогах голосования.
В ЦИК получили все луганские протоколы с мокрыми печатями / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания ЦИК приняла протоколы с "мокрыми" печатями от ОИК № 113 (Луганская область).
Таким образом, в комиссию поступили оригиналы протоколов от всех ОИК Луганской области, где состоялись выборы.
Читайте такжеЦИК обработала 99,9% протоколовВ целом сегодня комиссия планирует принять оригиналы протоколов еще от около 30 ОИК.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы прошли на 5 из 11 ОИК Луганской области.
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