Украинские военные взяли под контроль стратегическое село Геевка

Об этом сообщает ТСН.

Населенный пункт расположен за высокой горой. Еще полторы недели назад Геевка не контролировалась украинскими войсками. И наконец им удалось очистить село от боевиков и захватить эту важную высоту. Теперь за позициями следят "айдаровцы", пограничники и бойцы 92-й бригады.

"По этим позициям идет обстрел со стороны Старого Айдара со 120-мм минометов и стрелкового оружия с периодичностью через ночь, бывает через 2 ночи", - рассказал заместитель командира 92-й ОМБР Александр Васильковский.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 10 - раненыРядом важный стратегический объект - Луганская ТЭЦ, а вокруг горы - широкие полосы "зеленки". Дальше - только боевики, их диверсионные группы иногда подходят метров на 20 от укрепрайонов.

"Идет постоянная стрельба, но мы еще конкретно не определили, откуда. Они обычно со стороны села, потому что знают, что в сторону села мы не будем стрелять. В основном идет стрелковая стрельба", - рассказал один из защитников Геевки.

Боевики не оставляют надежды вновь занять эту стратегически важную высоту. Регулярно, особенно ночью, обстреливают позиции украинцев. Прежде всего от этого страдают местные жители, ведь когда мины перелетают гору, то попадают прямо в жилые дома.

На улицах села - ни одной живой души, недавно здесь орудовали "казаки" вместе с чеченцами. Люди, которые еще не оправились от разбоя боевиков, просто боятся выходить из домов.

"Они таятся, потому что не уверены в завтрашнем дне, если так уж говорить, с нами они ведут себя приветливо, взаимоотношения - мы помогаем, чем можем", - пояснил военнослужащий.

Читайте такжеООН: На востоке Украины погибли более четырех тысяч человекБоевики, когда отходили с Геевки, взорвали мост - едва ли не единственное сообщение села с цивилизованным миром.

"Сепаратисты его взорвали, чтобы оставить людей без хлеба, без доставки лекарств. Глубина реки здесь кое-где около 12 метров, ближайший мост, до которого еще есть доступ, находится где-то за 30 километров отсюда", - говорит боец АТО.

Напомним, вчера сообщалось, что 30 октября вечером неконтролируемые вооруженные формирования пытались атаковать украинские позиции, совершив нападение со стороны населенного пункта Геевка.